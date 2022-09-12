توقيع مذكرة تفاهم بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة ومنظمة الأمم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - في إطار إطلاق الشراكة الاستراتيجية بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، تم توقيع مذكرة تفاهم اليوم بين الطرفين وذلك تحت مظلة "خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (٢٠٢١-٢٠٢٣)" الخاصة باللجنة الوطنية.

وقد قام بالتوقيع على مذكرة التفاهم كلاً من السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، والسيد جيريمي هوبكنز، ممثل منظمة يونيسف في مصر.

أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قائلة: "تهدف مذكرة التفاهم التى نوقعها اليوم إلى تأكيد اهتمام الدولة المصرية بموضوعات حماية الأطفال خاصة الأطفال غير المصحوبين بذويهم في ظل ما يشهده العالم من تنامى تلك الظاهرة، وبالتالى كان من الضروري البدء فى تعاون استراتيجي ما بين اللجنة الوطنية واليونيسف في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية لما لدى الكيانان من إمكانيات وخبرات كبيرة تسهم في توفير حماية ووقاية للأطفال من خطر الهجرة غير الشرعية".

فيما صرّح السيد جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسف في مصر قائلًا": يسعدني أن أكون هنا اليوم لإطلاق الشراكة الاستراتيجية باعتبارها تتويجًا لجميع الجهود المبذولة خلال السنوات الماضية في إطار حماية الأطفال والشباب في حراك وأتطلع إلى تعزيز الشراكة لدعم منع الهجرة غير النظامية والإتجار بالبشر." وأضاف: "تعمل يونيسف مع شركاء التنمية في مصر على ضمان توفير بيئة آمنة وخدمات مناسبة لجميع الأطفال والشباب في جميع الظروف الممكنة. من خلال هذا البرنامج، ستتمكن يونيسف من دعم مكونات خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (٢٠٢١-٢٠٢٣) والتي بموجبها سيتم تفعيل مذكرة التفاهم التي نعلن عنها اليوم."

تشكل هذه المذكرة إطاراً لتنمية ودعم التعاون المشترك بين يونيسف واللجنة الوطنية التنسيقية فيما يتعلق بتوفير التوعية المبكرة حول مخاطر الهجرة غير الشرعية/ النظامية كما تحتوي على مكون خاص ببناء قدرات جهات انفاذ القانون والمتخصصين في شأن مكافحة الهجرة غير الشرعية/ النظامية حول تعزيز التعامل مع الأطفال والشباب المهاجرين وأسرهم وتقديم الخدمات لهم بالاضافة الى التعاون مع الجانب السودانى حول افضل الممارسات وتبادل الخبرات، كما تتضمن العمل على تفعيل "الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال والشباب ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر" الذي تم إعداده من قبل المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتشاور مع كافة الشركاء الحكوميين المعنيين بحماية الطفل، وذلك لضمان تهيئة مسار وطني لإدارة حالات الأطفال والشباب، وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

ويشارك في دعم تدخلات اليونيسف التي تضمن توفير بيئة آمنة وخدمات مناسبة للأطفال والشباب كل من سفارتي الدنمارك وهولندا ووكالة التعاون الإيطالية ووكالة التعاون السويسرية والوكالة الأمريكية للتنمية. فيما سيتم تنفيذ خطة العمل المشتركة بين اليونيسف واللجنة الوطنية النسيقية بدعم من الحكومة الهولندية والدنماركية ووكالة التعاون الإيطالية.