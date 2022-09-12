وحدة السكان بالأقصر تنظم قافلة طبية مجانية بالساحة الرضوانية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 12:28 مساءً - تنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، واصلت وحدة السكان بديوان عام المحافظة، فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" والتي تم اطلاقها في شهر أبريل الماضي، وذلك انطلاقا من مسئولية وحدة السكان حول محور الصحة.

وكانت وحدة السكان قد نظمت قافلة طبية مجانية للكشف عن مسببات العمى بالتعاون مع مراكز ( آي كير ) للعيون بجمعية الرضوان ( بالساحة الرضوانية) تحت إشراف كلا من رجاء شوقي مدير وحدة السكان بمحافظة الأقصر، والدكتور أحمد العراقي منسق المسئولية المجتمعية بوحدة السكان.