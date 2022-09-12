«عاشور» يناقش نقل التجربة اليابانية فى التعليم الفنى لمصر

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى اجتماعًا، أمس الأحد؛ لمناقشة نقل التجربة اليابانية فى التعليم الفنى والتكنولوجى بمصر، بحضور الدكتور هانى هلال رئيس مجلس إدارة جامعة سنجور، والدكتور أحمد الحيوى مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والدكتور أحمد الجوهرى رئيس الجامعة المصرية اليابانية السابق، والدكتور أنور إسماعيل المدير التنفيذى لصندوق الاستشارات والدراسات والبحوث الفنية، وذلك بمقر الوزارة.





وأكد الوزير على أهمية الاستفادة من الخبرة اليابانية خاصة فى المجالات التكنولوجية والفنية، مشيرًا لأهمية نقل تلك الخبرة فى التعليم الفنى والتكنولوجى بمصر بما يسهم فى تطوير التعليم الفنى، والتدريب المهنى، وينعكس إيجابيًا على تأهيل الطلاب لسوق العمل.

وأشار أيمن عاشور إلى مجالات التعاون مع الجانب اليابانى، ومنها الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا E - JUST، مشيدًا بهذا المشروع التعليمى الضخم كأحد النماذج المثمرة للتعاون بين البلدين، لافتًا إلى مساهمة الجامعة البناءة فى النهوض بمنظومة التعليم الجامعى والبحث العلمى بمصر.

وناقش الاجتماع إمكانية تطبيق نظام الكوسن KOSEN اليابانى بمصر، والذى يقدم برنامجًا شاملًا مدته 5 سنوات يدرس فيه الطالب برامج تعليمية متطورة للتعامل مع أحدث التقنيات، مع التركيز على الجانب التطبيقى والتدريبى، فضلًا عن اكتساب المعرفة النظرية، وذلك فى عدة قطاعات، منها الهندسة، والتكنولوجيا، والهندسة الطبية الحيوية.

واستعرض الاجتماع التجربة اليابانية فى تطبيق نظام KOSEN، مشيرًا للطفرة الكبيرة التى شهدتها اليابان بعد تطبيق هذا النظام التعليمى كنظام من أنظمة التعليم العالى فى عدد من التخصصات، والذى انعكس تطبيقه على الصناعة اليابانية بشكل كبير.

كما تطرق الاجتماع إلى زيارة الجانب اليابانى لمصر خلال شهر أكتوبر القادم؛ للتباحث حول تطبيق هذا النظام التعليمى بمصر.