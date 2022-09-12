القباج تستعرض تقريرًا عن استعدادات التضامن لقمة المناخ

جدة - نرمين السيد - استعرضت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، تقريرًا عن استعدادات الوزارة للمشاركة فى الدورة الـ 27 لقمة الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والتى تستضيف فعالياتها مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.





وصرحت الوزيرة بأن التقرير أشار إلى 3 محاور عمل، المحور الأول خاص بإجراءات الإتاحة للأشخاص ذوى الهمم بمكان انعقاد القمة من تجهيز المرافق الخاصة بالقاعات لتكون مناسبة لهم، وتهيئة الموقع الإلكترونى للمؤتمر ليكون مناسباً للمستخدمين، وتوفير مختلف المطبوعات بطريقة برايل، ومترجمين للغة الإشارة، مع توفير الإتاحة البصرية والأجهزة المساعدة لهم، بالتنسيق مع الوزارات المختلفة.

وأضافت القباج أن التقرير استعرض كذلك المحور الخاص بملف المتطوعين لتوفير 1000 متطوع للمشاركة بالقمة مع التأكيد على تحقيق التنوع واحترام الاختلافات، حيث قامت الوزارة بإطلاق موقع إلكترونى لاستقبال طلبات التطوع للمؤتمر من مصر وشباب القارة الإفريقية، والقادرون باختلاف للمشاركة من خلال التطوع فى هذا الحدث المهم، وتم استقبال 9900 طلب للتطوع تم إخضاعها للمعايير الخاصة لاختيار 1000 متطوع، وجار حاليا إجراء اختبارات لمن تم اختيارهم وتم البدء فى تدريب الشباب ممن تأهلوا لإعدادهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة للحدث.

وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على يوم المجتمع المدنى بالقمة، لإبراز دور وقصص نجاح المجتمع المدنى الفاعل فى مجال الحد من التغيرات المناخية مع مراعاة الأبعاد العالمية والإقليمية والمحلية على كل المستويات، بالإضافة إلى طرح التحديات والدور الذى يمكن أن يقوم به المجتمع المدنى فيما بعد القمة بتقديم تجارب مختلفة تم تنفيذها بالفعل لصغار المزارعين والمبانى الخضراء والأمن الغذائى، وتشغيل الأشخاص ذوى القدرات الخاصة فى مجال الطاقة الشمسية ومكافحة الفقر والعدالة المناخية، حيث تم التنسيق والتشاور مع منظمات المجتمع المدنى والتقدم بمقترحات لفعاليات مختلفة يتم تنظيمها بالشراكة مع المجتمع المدنى خلال فترة انعقاد القمة، مؤكدة أن للمجتمع المدنى أياد بيضاء فى مجال الحد من تغير المناخ.

كما صرحت بأن الوزارة تدعم المجتمع المدنى من خلال تخصيص جناح خاص بالمجتمع المدنى بالمنطقة الرسمية للمؤتمر "المنطقة الزرقاء" لعقد الأحداث الجانبية والفعاليات الخاصة بالمجتمع المدنى، هذا بالإضافة إلى تخصيص مساحة للمجتمع المدنى ومعرض للمنتجات الخاصة بالأسر المنتجة "ديارنا" بالمنطقة الخضراء.