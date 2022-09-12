صرف 2.1 مليار جنيه إعانات طوارئ لـ420 ألفا و477 عاملا فى 3947 منشأة

ورحب وزير القوى العاملة ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى أول رئاسة له للصندوق بعد توليه حقيبة وزارة القوى العاملة، بالحضور وبالأعضاء الجدد، مؤكدا أهمية دور الصندوق فى دعم العاملين المتضررين بالمنشآت المتعثرة، موضحا حرصه على تنفيذ أهداف الصندوق فى دعم الشركات المتعثرة، ومساندة العمال الذين تتعثر منشآتهم فى صرف أجورهم، واتخاذ كل الإجراءات للتحقق من المعلومات بشأن تلك الشركات.
وبعد أن استعرض محمد البدوى، أمين عام الصندوق، نبذة عن أعمال الصندوق وأوجه موارده، وبحث حالة بعض الشركات والمنشآت وأوضاع العاملين بها، ناقش المجلس مجموعة من البنود، أهمها: التقرير المعد عن السنة المالية المنتهية فى 30-6-2022، واعتماد القوائم المالية وإرسالها للجهاز المركزى للمحاسبات، ومناقشة الموازنة التقديرية لمصادر واستخدامات أموال الصندوق، وكذلك مناقشة بعض البنود التنظيمية.
وأوضح المجلس، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
حضر الاجتماع من أعضاء مجلس إدارة الصندوق: محمد البدوى، الأمين العام، محمد جبران، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، محمد يسرى من ذوى الخبرة، خالد أبو بكر، ممثل عن وزارة القوى العاملة، مؤمن أحمد، ممثل الاتحاد العام للصناعات، إيهاب عبد العاطى، مستشار وزير القوى العاملة، محمد عطية، ممثل الاتحاد العام للغرف التجارية، منال عبد العزيز، ممثل عن الوزارة، وجدى عبد الغنى، ممثل الاتحاد المصرى للغرف السياحية، خالد عبد اللطيف عيش، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عمرو كمال، ممثل وزارة قطاع الأعمال العام، محمد عبد ربه، ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، مرفت عبد السلام، ممثل وزارة التضامن الاجتماعى، أمانة سر المجلس، عبد المنعم عبد الفتاح، من ذوى الخبرة.
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