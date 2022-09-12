محافظ المنيا يناقش استعدادات العام الدراسى الجديد 

جدة - نرمين السيد - عقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، اجتماعا موسعا، بحضور نائبه الدكتور محمد أبو زيد، لمناقشة خطة المحافظة الشاملة استعدادا للعام الدراسى الجديد، ولإنهاء كل الإجراءات المطلوبة، ولتلافى كافة الملاحظات حرصا على سلامة العملية التعليمية وراحة وأمان كافة أبناء المحافظة من الطلاب.





جاء ذلك بحضور، اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح محمد إسماعيل المستشار العسكرى للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، والمهندس محمد الرشيدى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، والمهندس أحمد النوبى، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمنيا، وعدد من وكلاء الوزارة، ورؤساء المدن، ومديرى الإدارات التعليمية، وممثلى المرور، والحماية المدنية، والإسعاف.

قال المحافظ، إن المحافظة اتخذت العديد من الخطوات المبكرة، لاستقبال العام الدراسى الجديد، مشددا على ضرورة استنفار كل جهود الأجهزة التنفيذية المنوطة بالعملية التعليمية، ورفع درجة الاستعداد القصوى ونهو كافة الإجراءات الواجب اتخاذها بجميع مدارس المحافظة، وتلافى كل الملاحظات، بالتنسيق مع الوحدات المحلية والإدارات التعليمية، موجها باستمرار عمل غرف العمليات بالإدارات التعليمية، وديوان المديرية، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية لمواجهة أى طارئ.

كلف المحافظ، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، بسرعة إنهاء كافة أعمال الصيانة ورفع الكفاءة والدهانات، ورفع التشوينات ومخلفات أعمال الصيانة، الموجودة داخل نطاق المدارس، موجها مديرى الإدارات التعليمية، بالتنسيق مع الوحدات المحلية التسع، بتكثيف المرور على كل المدارس للتأكد من تلافى أى سلبيات أو ملاحظات واستكمال كل الاحتياجات، وإجراءات السلامة والحماية المدنية، ومشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة من الكهرباء والإدارة الهندسية والتفتيش الهندسى، وبرئاسة رؤساء الوحدات المحلية، لمراجعة كل الوصلات الكهربائية، تلافيا لأى أخطار، إلى جانب عقد اجتماعات مع مديرى المدارس لمراجعة كافة التعليمات والتنبيهات الخاصة بخطة المحافظة للعام الدراسى القادم.

وخلال الاجتماع ناقش المحافظ عددا من المشاكل والتحديات التى تواجه بعض المدارس بالمراكز التسع، ووجه بالعمل على حلها قبل انطلاق العام الدراسى الجديد، وموجها الوحدات المحلية برفع كل الاشغالات وتراكمات القمامة بجوار وحول أسوار المدارس، مع التأكد من أن كافة الطرق المؤدية إلى المدارس ممهدة، بالتنسيق مع مديرية الطرق، وشدد على منع تواجد الباعة الجائلين حول المدارس بالتنسيق مع إدارة المرافق، إلى جانب تكثيف التواجد الأمنى فى محيط المدارس بخاصة فترتى الصباح والانصراف، بالتنسيق مع الأمن، والمرور، كما كلف المحافظ مكتب المتابعة بالديوان العام وادارة التفتيش المالى بالمرور المفاجئ على المدارس لرصد أوجه القصور.

وفى السياق نفسه، وجه المحافظ، مديرى الإدارات التعليمية بالتنسيق مع مديرى المدارس لمراجعة، صيانة التخوت والكراسى ولمبات الإضاءة، ودورات المياه وصيانتها، مع التأكد من توافر الكتب المدرسية، لكافة المراحل التعليمية، وعدم ربط استلام الكتب الدراسية بالمصروفات.

كما وجه المحافظ، مديرية الصحة، بوضع خطة جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وأى أمراض أخرى معدية، مع التشديد على إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، بما يضمن سلامة الطلاب.