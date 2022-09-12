خطة الآثار لتطوير الأهرامات (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتشمل الخطة توفير واى فاى مجانا وإنشاء مطاعم متميزة، وتحديد أماكن للاستراحة وتناول المشروبات، وتخصيص منطقة مستقلة لوضع الدواب والجمال. ومن المقرر إنشاء بناءات تليق بالزائرين وشبابيك تذاكر، وتوفير أتوبيسات صديقة للبيئة مجانا للزائرين تقف بمحطات خاصة عند خوفو وخفرع ومنقرع وتمر خلال منطقة الأهرامات كل خمس دقائق. وبدأ التشغيل التجريبى لأول مجموعة من منظومة الحافلات والسيارات الكهربائية الصديقة للبيئة، وساحة الانتظار بمحطة مركز الزوار والتى تسع لما يقرب من 1000 سيارة وحافلة بهدف خدمة زائرى منطقة بأهرامات الجيزة. وتضم المحطات الرئيسية عدداً من الخدمات الخاصة بالزائرين منها مكتب للاستعلامات، وخدمة إنترنت Wi-Fi ومكينات شحن الأجهزة الذكية، وتطبيق إلكترونى للمحمول، ومجموعة من المقاعد المظللة للجلوس، ومنافذ لبيع الهدايا والمشروبات والمأكولات السريعة، وذلك فى الأماكن التى حددها ووافق عليها المجلس الأعلى للآثار، وغيرها من الخدمات السياحية المتفق عليها مثل توفير مناطق مخصصة للأطفال، ومواقع مخصصة للتصوير، وكذلك ماكينات صرف آلى.

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