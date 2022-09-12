التعليم العالى تعلن آخر موعد للتقدم للالتحاق بـ 4 جامعات أهلية

جدة - نرمين السيد - أعلن مكتب القبول والتنسيق لجامعات "الملك سلمان الدولية - العلمين الدولية - الجلالة - المنصورة الجديدة"، أن آخر موعد للتقدم على الأماكن المحدودة المُتبقية بالبرامج المتميزة للجامعات الأهلية الأربع سيكون فى تمام الساعة 12 بعد منتصف الليل من يوم الخميس الموافق 15 سبتمبر 2022، على أن يتم عقد اختبارات القبول وترشيح الطلاب فى الأسبوع القادم.





ويمكن للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالى 2021/2022 أو العام السابق 2020/2021 التقدم للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة وبذات قواعد القبول والالتحاق التى أقرها مجلس الجامعات الأهلية. وتشمل الشهادات المُعادلة ما يلى: (التعليم الأزهرى، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات العربية، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها)، طبقًا لقواعد المُعادلة المعمول بها، كما يُتاح التقدم هذا العام للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية لبعض البرامج، طبقًا لقواعد قبول الحاصلين على تلك الشهادات بالجامعات المصرية. كما يمكن للطلاب المصريين التقدم والتسجيل عبر منظومة تنسيق الجامعات الأهلية التى توفرها للطلاب المصريين داخل وخارج مصر https://admission.egypt-hub.edu.eg/.

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