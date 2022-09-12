البابا تواضروس ينعى كاهن كنيسة العذراء بوادى حوف

جدة - نرمين السيد - ولد هذا الأب المبارك فى 27 يونيو 1952 وسيم كاهنا فى 19 فبراير 1993، ورسم برتبة القمصية فى مارس 2013. وقدم البابا تواضروس الثانى خالص العزاء لنيافة الأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة، ولمجمع كهنة الإيبارشية فى نياحة الأب الفاضل القمص أبرآم ميخائيل، ويلتمس عزاء سمائيا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

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