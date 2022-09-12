الجيزة تواجه مصادر تلوث الهواء بإجراءات حاسمة

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوجيه مكاتب شئون البيئة التابعة لهم بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشأت الملوثة للبيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

كما قرر المحافظ حظر تشغيل مكامير الفحم النباتى نهائيا وذلك خلال الفترة من 1 / 9 / 2022 وحتى 30 / 11 / 2022 بالاضافه الى قيام إدارات النظافة بنطاق أحياء ومراكز ومدن المحافظة بتنفيذ حملات لرفع جميع المخلفات القابلة للاشتعال من مواقع التراكمات بنطاق كل وحدة محلية مع المتابعه اليومية لحالة مقالب المخلفات الكائنه بنطاق كلا منهم مع إتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمه لمنع حدوث إشتعال ذاتى للمخلفات.

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع أى تراكمات قابلة للإشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات وإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتى للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومى بشبرامنت.

كما وجه راشد بتشكيل غرفة عمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى وبلاغات المواطنين بوجود أى حرائق مكشوفه فى اى موقع بالمحافظة وإخطار إدارة شئون البيئة بالمحافظة ورؤساء الأحياء المختصة للإنتقال الفورى لإتخاذ الإجراءات اللازمة لإطفائها بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز وجهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة الى جانب المرور والتفتيش المفاجئ على المنشأت الملوثة للبيئة ومتابعه مواقع تراكمات المخلفات والتنسيق مع إدارات النظافة بالأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافه لرفعها واتخاذ التدابير الوقائية لمنع حدوث إشتعال ذاتى.

شمل قرار المحافظ توجيه الإدارة العامة لمرور الجيزة بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها إنبعاثات ملوثة للبيئة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها وكذلك ضبط حركة المرور بالميادين العامة وتقليل فترات توقف السيارات بالإشارات والتقاطعات مما يعمل على تقليل الإنبعاثات الصادرة عنها والتى تصل لذروتها أثناء وقوف السيارات بتلك الإشارات.

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادى لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج (الأسمدة العضوية والأعلاف غير التقليدية) على مستوى قرى المحافظة.

كما وجه راشد بتشكيل لجنة لمواجهة السحابة السوداء والحد من تلوث الهواء بكل وحدة محلية برئاسة نواب رؤساء الأحياء والمراكز وعضوية كلا من مندوب من إدارات البيئة والمتابعه الميدانية والنظافة والأزمات والكوارث وغرفة العمليات المركزية بكل وحدة محلية على أن تعمل على مدار الــ24 ساعة لتلقى أى شكوى أو إستفسارات للمواطنين وعرضها على المختصين وإتخاذ الإجراءات اللازمة فوريا وإرسال تقرير إسبوعى إلى إدارة شئون البيئة بالمحافظة بما تم من إجراءات للبت فيها.

وكلف محافظ الجيزة شرطة البيئة والمسطحات المائية بالجيزة بعمل أكمنة ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة بشوارع المحافظة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال السيارات المخالفة والتى تزيد إنبعاثاتها عن الحدود المسموح بها وفقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإتخاذ كل الإجراءات اللازمة حيال المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة بنطاق المحافظة طبقا للقانون رقم 15 لسنة 2017 وذلك خلال فترة السحابة السوداء.