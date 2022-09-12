كهرباء البحيرة تدعم مطروح بمحولات وكابلات وأعمدة إنارة

وأعرب المحافظ فى بيان اليوم الإثنين، عن شكره لشركة كهرباء البحيرة وقطاع كهرباء مطروح، على سرعة الاستجابة والمتابعة لتلبية مطالب المحافظة لدعم مطروح بعدد من المحولات، وألواح كهربية وأعمال الإحلال والتجديد والدعم بعدد من الأعمدة؛ تحقيقا لاستقرار التيار الكهربى ووصول الخدمة إلى مزيد من المناطق تحقيقا لمطالب واحتياجات اهالى مطروح.
وأوضح مدير كهرباء مطروح المهندس يوسف شعيب أن شركة كهرباء البحيرة وافقت على إنشاء 6 كابلات جهد متوسط لربط مغذى قرية الجراولة وتأمين مصدر تغذية موزع سيدى حنيش بمصدر آخر، وكذلك إنشاء محولين بمنطقة العراوة، وذلك بتكلفة 7 ملايين جنيه على نفقة الشركة، لافتا إلى صدور تنفيذى بمحول كهرباء لمنطقة الصول يادم طرام بمنطقة القصر، وإحلال وتجديد لوحة أولاد غيث وأولاد شرقاوى شرق مرسى مطروح.
وأشار إلى أن الشركة وافقت على إحلال وتجديد منطقة أولاد واعر الصناقرى برأس الحكمة بعدد 38 عامود جهد منخفض، وكذلك إحلال وتجديد تجمع أولاد مرضى برأس الحكمة بعدد 27 عامود جهد منخفض، بالإضافة إلى تغيير محولات بنظام السلسلة بعدد من المناطق بسيوة منها منطقة بريزى والحريك وطنصار الجديدة والشوكة، وذلك بعدد 4 محولات، وكذلك أعمال إحلال وتجديد بمنطقة أولاد زروق صالح بقرية رأس الحكمة.
يذكر أن محافظ مطروح، كان قد عقد اجتماعا مع المهندس طارق عبد الشافى رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء البحيرة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بمطروح فى يوليو الماضى، لتأكيد حاجة المحافظة إلى مزيد من المعدات والأجهزة للارتقاء بمنظومة الكهرباء وتحقيق الاستقرار فى التيار الكهربائى ببعض المناطق بالمحافظة.
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