وزير التنمية المحلية يستقبل مفتي الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 11:30 صباحاً - استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية بمقر الوزارة .

و قدم مفتى الجمهورية التهنئة إلى اللواء هشام آمنة على توليه مسئولية وزارة التنمية المحلية ، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه لخدمة الوطن والمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية .

ومن جانبه تقدم وزير التنمية المحلية بخالص شكره وتقديره لمفتى الجمهورية لحرصه على تقديم التهنئة له ، وأشاد اللواء هشام آمنة بالدور المهم الذى تقوم به دار الإفتاء المصرية في حفظ استقرار المجتمع وتوعية أبناء الشعب المصرى على النهج الدينى الوسطى وتحقيق الريادة المصرية في مجال الإفتاء في الداخل والخارج.

كما أثني فضيلة مفتي الجمهورية علي بعض مجالات عمل وتعاون وزارة التنمية المحلية مع عدد من المؤسسات وجمعيات المجتمع المدني والأهلية لتنفيذ بعض البرامج والمشروعات المجتمعية مثل مشروع " قيم وحياة " لتوعية المواطنين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية في بعض محافظات الجمهورية والذي يأتي في إطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصرى .