هشام آمنة يتابع خطة تنمية قرى حياة كريمة فى مطروح

جدة - نرمين السيد - تلقى هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، تقريراً من الوحدة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، حول التقدم فى وضع خطة التنمية المتكاملة لقرى محافظة مطروح، والتى يجرى إعدادها بنهج تشاركى يشمل التنسيق مع المديريات والوزارات المركزية والتشاور مع المواطنين وممثلى المجتمعات الريفية فى المحافظة.





وأشار هشام آمنة، إلى أن الخطة تولى اهتماما خاصا بتنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بتحسين الاستفادة من الموارد المائية بمحافظة مطروح، وتعزيز قدرات المحافظة وتجمعاتها الريفية من الاحتفاظ بحصاد الأمطار واستخدامه فى أغراض الزراعة والشرب، فضلا عن التوسع فى محطات تحلية مياه البحر صغيرة الحجم والتى تعتمد على تكنولوجيات حديثة وتقدم حلول مناسبة لاحتياجات قرى وتجمعات المحافظة من مياه الشرب.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن خطة التنمية بمحافظة مطروح تشمل 30 قرية فى مراكز الحمام والضبعة ومطروح والنجيلة وسيدى برانى وسيوة، وتضم هذه القرى حوالى 340 تجمعا قرويا يعيش فيها 129 ألف مواطن، يشكلون قرابة 60% من سكان القطاع الريفى بمطروح.

وأكد الوزير أن مقترح خطة التنمية بقرى مطروح، يستند بشكل رئيسى على مراعاة الخصوصية البيئية والاجتماعية والثقافية للمنطقة، خاصة من حيث التركيز على الاستفادة من الموارد المالية المتاحة.

وكشف "آمنة" عن أن خطة تنمية وتوفير الموارد المائية تتضمن التدخلات المقترحة فى قطاعات الرى ومياه الشرب، والزراعة (آبار النشو)، بما يؤكد على مبدأ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ويتضمن المقترح الأولى للخطة 85 مشروعا موزعة ما بين 56 مشروعا المياه المطلوبة للزراعة والرى، و29 أخرى فى مجال مياه الشرب، حيث تركزت مشروعات مقترح الخطة على 3 أنواع من المشروعات: آبار النشو، خزانات المياه أو الآبار الرومانية، محطات التحلية الصغيرة.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن هذه المشروعات روعى فيها أن تصلح للعمل بالطاقة الشمسية؛ لكى يتم تحقيق هدف مزدوج وهو تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وتنميتها وفى نفس الوقت تعزيز استخدامات الطاقة الشمسية فى إطار الاستراتيجية التى تتبناها الدولة منذ عام 2014، وفى سياق تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ "مصر 2050".