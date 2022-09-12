رفع 292 طن قمامة و20 طن أتربة بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - قال نادر محى الدين، رئيس جهاز نظافة وتجميل مدينة المنصورة وضواحيها، إنه تم رفع 292 طن قمامة و20 طن أتربة من الشوارع والميادين والحدائق العامة والطرق الرئيسية بالمنطقة المركزية بمشاركة 92 معدة تابعة للجهاز.





وأوضح رئيس الجهاز، فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم رى زراعات الجزر الوسطى وتهيئة عدد منها لإعادة زراعتها ببعض الميادين، وشمل العمل حديقة الأسرة حيث تمت زراعة النجيل وأشجار الزينة، بالإضافة إلى تطهير بيارات الأمطار ومراجعة الخلايا والأعمدة ببعض الشوارع. من ناحية أخرى، حررت مديرية التموين بالدقهلية 47 محضرا من المخالفات التموينية المتنوعة، خلال حمله مكبرة تم شنها على المخابز والأسواق ومنافذ بيع السلع بمراكز ومدن نبروه وشربين ومركز المنصورة والسنبلاوين ومركز ميت غمر وميت سلسيل وجمصة. وأسفرت الحملات عن تحرير 19 محضرا فى مجال المخابز و28 محضرا فى مجال الأسواق. ووجه وكيل الوزراة بتكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات الصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالبهم من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

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