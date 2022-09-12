الرئيس السيسى يوفد مندوبا للتعزية فى وفاة الملكة إليزابيث

جدة - نرمين السيد - أوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الأمين برئاسة الجمهورية محمد نجم، إلى سفارة الممكلة المتحدة لبريطانيا العظمى، وأيرلندا الشمالية بالقاهرة، للتعزية فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية.





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