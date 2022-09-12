البيئة: تخصيص يوم لمناقشة قضايا المياه فى مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة أن ندرة المياه تمثل تحديا كبيرا ومتزايدا، إذ تعتمد تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية على توفر المياه كما تتطلب تلبية الاحتياجات المائية إتخاذ قرارات حكيمة بشأن سياسة الطاقة.





وأشار إلى أن التغيرات المناخية تسهم فى إعادة توزيع خريطة المياه على سطح الكرة الأرضية، بالإضافة إلى تأثيرها على نوعية المياة فى الأحواض المائية المختلفة مما يستوجب ضرورة تضافر كل الجهود على المستوى الإقليمى والدولى خصوصا بين دولنا العربيه لتنفيذ خطط عمل زمنية وذات كفاءه عالية، للتخفيف من الآثار السلبية المحتملة لهذة التغيرات والمضى بخطى فعالة واللحاق بركب التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور على أبوسنة الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الجلسة العامة السادسة للمجلس العربى للمياه وفعاليات منتدى البيئة والتنمية المنعقد تحت عنوان الطريق إلى مؤتمر الأطراف الـ27 للتغيرات المناخية شرم الشيخ، والذى يهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة فى مجال التغيرات المناخية وتأثيراتها على الموارد المائية، الغذاء والطاقة واستعراض جهود وسياسات الدولة المصرية للتكيف مع التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية.

وأوضح رئيس جهاز شؤون البيئة أن الدولة أولت إهتماما كبيرا بقضايا التغيرات المناخية وبذلت العديد من الجهود على المستوى المؤسسى والسياسى والتنفيذى، وقامت على المستوى المؤسسى بإنشاء المجلس الأعلى للتغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعلى المستوى السياسى قامت بإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وكذلك الانتهاء من خطة المساهمات المحددة وطنيا 2030، وعلى المستوى التنفيذى قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.

كما أكد أبو سنة أن المؤتمر يعد فرصة حقيقية لاستعراض الدروس المستفادة من الماضى والنظر فى قضايا الحاضر والتخطيط المستنير للتنمية المنشودة والمستدامة فى العديد من القطاعات التنموية المختلفة، إذ يجمع كوكبة من أصحاب الفكر والرأى والخبراء والتنفيذين والمهتمين بالقضايا البيئية من مصر والمنظمات الدولية مما يعطى للمؤتمر أهمية خصوصا فى التخطيط والأستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، ويعزز من إمكانات التغلب على التحديات الملحة التى تواجه دول العالم بأسره،ويدعم الحلول المستدامة التى تركز على المناهج العلمية وغير التقليدية، ويعظم المنفعة المتبادلة والأستفادة المشتركة من مواردنا المتاحة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لجهاز شؤون البيئة أن المنافسة بين احتياجات المياه والطاقة تمثل قضية مهمه تتعلق بالأعمال والأمن والبيئة ولكنها لم تحظ بالاهتمام الذى تستحقه، إذ أن إنتاج الطاقة يتطلب كميات كبيرة من الماء وتوفير المياه بدوره أيضا يستهلك الطاقة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص لأول مرة يوما موضوعيا يناقش قضايا المياه خلال مؤتمر المناخ COP27، وسيتم اطلاق مبادره خصوصا بالتكيف مع تاثيرات التغيرات المناخيه على الموارد المائية كما تم إدماج بعد المياه فى المبادرات الرئاسية بالمؤتمر مثل مبادرة المدن المستدامة.

وأضاف أبو سنة أن أطر التعاون والتنسيق يجب أن تشمل استخدام وسائل تحسين كفاءة الطاقة وتفعيل استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة وتطبيق أحسن الممارسات فى مجال الزراعة والغابات وادارة المخلفات مما سيكون له أكبر الأثر فى تدعيم أليات سوق الكربون وتوسيع نطاق اليات أنشطة التنمية النظيفة فى دول العالم النامية، مشيرا إلى أن تحسين كفاءة نقل وتبادل المعلومات عند وضع إستراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية وتبادل أحسن الممارسات وتنمية القدرات وبناء القيادات المؤسسية بين دولنا العربيه يعد حجر الزواية لتكامل مؤشرات التكيف فى دولنا مع إستراتيحيات التنمية المستدامة واستراتيجيات التخطيط التنموى ومكافحة الجوع والفقر والتصحر خاصة مع ازدياد معدلات التزايد السكانى فى دولنا الحبيبة.

كما أوضح ضرورة العمل على تحسين المستوى التوعوى بكل أشكاله فى مجال التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على المستوى الحكومى والشعبى وبمشاركة الهيئات الحكومية والمدنية المعنية بالبحث والتخطيط والاقتصاد والتمويل.

و أكد رئيس جهاز شؤون البيئة أن دول المنطقة العربية تعد أكثر مناطق العالم ندرة فى المياه فى حزام المناطق الجافة، مشيرا إلى أن متوسط حصة الإنسان العربى من المياه وصل إلى ما دون 500 متر مكعب كل عام فى بعض المناطق، موضحا أن هناك 10 دول بالمنطقة من بين أكثر دول العالم معاناة من الإجهاد المائى، بالإضافة إلى19 دوله عربيه تقع تحت الفقر المائى (أقل من 1000 متر مكعب سنويا)، كما تبلغ الموارد المائية بمنطقتنا العربية نحو 340 مليار متر مكعب، يستغل منها 50% فقط والباقى معرض للهدر والضياع.

وشدد أبو سنة على ضرورة التكامل بين الاستراتيجيات القومية فى بلادنا العربية هى أولى الأهتمامات لتحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا العربية.