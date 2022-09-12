وزير التعليم العالى يبحث دعم علاقات التعاون العلمى والبحثى مع السعودية

جدة - نرمين السيد - استقبل د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس الأحد، السفير أسامة نقلى سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لبحث سبل دعم علاقات التعاون العلمى والبحثى بين مصر والسعودية، بحضور د. أشرف العزازى رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، ود. أحمد الفريح المستشار الثقافى بالسفارة السعودية بالقاهرة.





وأشاد الوزير بالعلاقات الأخوية التى تربط البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات، منها التعليمية والعلمية والثقافية والبحثية، مؤكدا استعداد الوزارة لتقديم كل سبل الدعم والتيسيرات اللازمة للطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية، وحرص الوزارة على تذليل كل العقبات التى تواجههم.

وخلال اللقاء، استعرض د. أيمن عاشور منظومة التعليم الجامعى فى مصر والتى تتنوع ما بين الجامعات الحكومية، والخاصة، والأهلية، والتكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية، لافتا إلى جامعة الملك سلمان بمحافظة جنوب سيناء بفروعها الثلاثة فى الطور ورأس سدر وشرم الشيخ، مؤكدا أن إنشاء الجامعة فى مصر يعد نقلة نوعية فى مجالات التعاون بين مصر والسعودية، لمساهمتها فى توطيد العلاقات بين الجانبين، موضحا أن الجامعة تتميز بكثرة الإقبال عليها من الطلاب الراغبين بالدراسة بالجامعات المصرية.

وأكد د. أيمن عاشور أهمية تبادل الخبرات بين الطرفين، فضلا عن تبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، منوها إلى أهمية التنسيق بين الجانبين المصرى والسعودى، للوصول لرؤى مستقبلية مشتركة؛ بهدف حل المشكلات البحثية بالمنطقة.

ناقش الجانبان استعدادات إقامة حفل توزيع جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة فى دورتها العاشرة، والتى تستضيفها مصر خلال شهر أكتوبر 2022، بحضور وزيرى التعليم العالى المصرى والسعودى.

كما ناقش الجانبان أخر تطورات مشروع تدشين كرسى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية بجامعة القاهرة؛ بهدف بناء جسور التواصل فى مجال البحث العلمى، فضلا عن تبادل الخبرات فى المجالات ذات العلاقة بالدراسات الإسلامية بين جامعتى القاهرة والإمام محمد بن سعود الإسلامية، بما يعكس رغبة البلدين الشقيقين فى إبراز وتعزيز دورهما الرائد فى دعم قضايا الأمة الإسلامية والدفاع عن مبادئها.

ومن جانبه، أشاد السفير السعودى بالروابط التاريخية بين البلدين، وأهمية التعاون فى المجالات العلمية والبحثية، مؤكدا حرص بلاده على دفع وتشجيع التعاون الثنائى مع مصر خلال المرحلة المقبلة بما يحقق أهداف التنمية والنهضة العلمية للبلدين، مؤكدا على أهمية التعاون والتكامل بين الجامعات المصرية ونظيرتها السعودية.

وفى ختام اللقاء، نقل السفير السعودى للسيد الوزير شكر وتقدير الطلاب السعوديين الدارسين بالجامعات المصرية على دعم الوزارة المتواصل من خلال قطاع الشئون الثقافية والبعثات - الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين فى تذليل كل العقبات، وتيسير دراستهم بمصر.