وزير التعليم يصدر قرارا بترقية 268 معلما وأخصائيا مساعدا

جدة - نرمين السيد - أصدر وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى، قرارا وزاريا بترقية 268 معلما وأخصائيا مساعدا على مستوى الجمهورية، بعد استيفائهم البرامج التدريبية التى اعتمدتها الأكاديمية المهنية للمعلمين وحصولهم على شهادة الصلاحية اللازمة لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية.





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