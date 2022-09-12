وزيرة الهجرة: علاقة المصريين بالخارج بوطنهم على رأس أولوياتنا (صور)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال عقدها لقاء افتراضيا عبر تطبيق زووم، مع 35 مصريا من رموز الجالية المصرية بكندا، لمناقشة أوضاع الجالية والاستماع إلى أفكارهم وأطروحاتهم الخاصة بخلق مزيد من الربط بين أعضاء الجالية ووطنهم مصر خلال الفترة المقبلة، بما يلبى احتياجات المصريين فى كندا.



وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم الاثنين أن السفيرة سها جندى ثمنت، خلال اللقاء، الجهود التى يقوم بها أعضاء الجالية، خاصة تنظيم الفعاليات التى تستهدف الحفاظ على الهوية المصرية، ومشاركتهم الفاعلة مع المجتمع الكندى، والتى ساهمت بشكل واضح فى توطيد العلاقات المصرية الكندية على مختلف المستويات.

وقالت وزيرة الهجرة إن هذا اللقاء يعد فرصة مهمة للقاء رموز جاليتنا بكندا، للتعرف على أفكارهم المستقبلية وكذلك التحديات التى تواجه الجالية هناك، وكذلك ما يحتاجونه من دولتهم مصر خلال الفترة المقبلة.



وتابعت الوزيرة، خلال حديثها، أن علاقة المصريين بالخارج بوطنهم تأتى على رأس أولوياتها، وتم رفع نتائج وتوصيات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج فى نسخته الثالثة، بمشاركة ممثلين عن الجهات المعنية، إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وشملت تلك التوصيات تناول مختلف الموضوعات التى تهم المصريين بالخارج، ووافق على توصية إنشاء شركة مساهمة مصرية للمصريين بالخارج، تلبية لرغبة قطاع عريض من مواطنينا، بهدف المشاركة فى الاستثمارات الوطنية ويجرى اتخاذ الخطوات التنفيذية من قبل الجهات التنفيذية المختصة.

وأشارت السفيرة سها جندى إلى أنه فى ضوء موافقة رئيس مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج، نعقد لقاءات ثنائية من الوزراء والجهات المعنية لحصر كافة التيسيرات القابلة للتطبيق مع وضع محفزات عدة، وامتيازات متنوعة لمواطنينا بالخارج، تربطهم بالوطن وتشجعهم على الاستثمار فى مصر.

كما حرصت الوزيرة على التعريف باتجاه الوزارة لإطلاق أول تطبيق إلكترونى، يتضمن كافة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، وسيتضمن كل الامتيازات التى سيتم إتاحتها خلال الفترة المقبلة لمواطنينا فى مختلف دول العالم.

وذكرت السفيرة سها جندى بمشاركتها فى مؤتمر لوجوس الذى نظمته الكنيسة المصرية، بمشاركة 200 شاب مصرى بالخارج كانوا محل فخر وكان بعضهم لم ير مصر من قبل، وانبهروا عند رؤيتهم المدن الجديدة خاصة وأنهم يواجهون بالخارج أخبار سلبية عن بلدهم، كما التقوا رئيس مجلس الوزراء فى حوار مفتوح رد فيه على كل تساؤلاتهم، والذى أكد فيه على اهتمام مصر بشبابها بالداخل والخارج، وسعى الدولة لتمكينهم والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الكبيرة.



وفى ختام اللقاء، طلبت وزيرة الهجرة من أعضاء الجالية إرسال كافة استفساراتهم الخاصة بالتجنيد أو أى أمور أخرى وسيتم إرسالها للجهات المختصة للرد عليها بشكل مفصل، كذلك إيجاد سبل لمشاركة الشباب المصرى بكندا فى الأعمال التطوعية فى مصر.

وأوضحت السفيرة سها جندى أنها ستنسق مع وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، مشاركة الأطباء المصريين بكندا فى تقديم الخدمات الطبية، خلال فترات أجازاتهم بمصر، فى عدد من المستشفيات، بناء على طلبهم، فضلا عن مناقشة تسهيل إجراءات دخول الحاويات الخاصة بالمصريين بكندا الموجه إلى الجمعيات الخيرية فى مصر، بجانب تأكيدها على الاستمرار فى بذل الجهد للحفاظ على اللغة العربية للأجيال المصرية الناشئة بالخارج.

وأعربت عمدة مدينة "بروسارد" دورين أسعد عن استعدادها الترويج للاستثمار فى مصر، وطلبت التعرف على المزيد من مقترحات التعاون لدعم التواصل المصرى الكندى موقعها كأول عمدة من أصول مصرية لمدينة تشتهر باستقبال المهاجرين، وأبدت اهتمامها بمد جسور بين أبناء الجيل الثانى وما بعده مع مصر واستعدادها للتعاون مع وزارة الهجرة للعمل على الأرض، بما يساعد فى ربط مواطنينا فى كندا بوطنهم، فضلا عن الترويج لمصر خارجيا، ودعم أفكار الدولة الاستثمارية.

وطالب أعضاء الجالية باستمرار مبادرات الحفاظ على الهوية المصرية وتعليم اللغة العربية ودعم هذه الأفكار الهامة فى ظل اندماج الأجيال المصرية الناشئة فى المجتمع الكندى، بجانب دعوة الجيلين الثانى والثالث من الشباب المصرى بكندا لزيارة مصر، للتعرف على حقيقة جهود التنمية، ورؤية المشروعات القومية على الأرض.

كما تمت الإشارة لجهود الجالية فى الحفاظ على الهوية المصرية وتعليم اللغة العربية، من خلال فيبى وصفى مدير أول مدرسة بإدارة مصرية فى أونتاريو، والتى شارك طلابها فى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتبرعوا بـ 80 ألف دولار لدعم أهداف المبادرة، وكذلك مشاركة المدرسة فى مبادرة "اتكلم عربى" التى تنفذها وزارة الهجرة، وتدريس اللغة العربية بالمدرسة للطلبة للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة دعما لهذه المبادرة، كما تحرص على تنظيم زيارات لمصر للأطفال المصريين من كندا فى شهر ديسمبر القادم بالتنسيق مع وزارة الهجرة.