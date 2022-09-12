نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقديم في مسابقة الازهر الشريف لتعيين 16 ألف معلم شروط الالتحاق بالوظائف في المقال التالي
عمر شويل - جدة أصبح تفاصيل التقديم في مسابقة الازهر الشريف، تشغل بال الكثير من خريجي وخريجات الأزهر الشريف، وقد قام الكثير منهم بالبحث على المحرك العالمي للبحث “جوجل” وكان ذلك تزامنا مع إعلان الجهات المعنية في مؤسسة الأزهر الشريف عن مسابقة بسبب حاجتها إلى 16 ألف معلم في المعاهد الازهرية، ولذلك قامت فئة كبيرة من المواطنين بالبحث عن شروط وطرق التقديم في هذه الوظائف.
التقديم في مسابقة الازهر الشريف
عقب الاعلان عن تفاصيل التقديم في مسابقة الازهر الشريف، أعلنت مشيخة الأزهر التخصصات المطلوبة للتعيين في المعاهد والقطاعات الأزهرية وهي كالتالي:
- معلم مساعد قرآن كريم من خريجي جامعة الأزهر تخصص (علوم شرعية وعلوم عربية).
- معلم مساعد رياضيات من خريجي “كليات التربية أو العلوم” بجامعة الأزهر أو من خريجي الجامعات الأخرى تخصص (الرياضيات).
- معلم مساعد لغة إنجليزية من خريجي كليات “الألسن والآداب والتربية واللغات والترجمة والدراسات الإنسانية”، وذلك لتخصص (لغة إنجليزية).
- معلم مساعد رياض أطفال من الإناث من خريجات كليات رياض الأطفال، وكليات الدراسات الإنسانية، وكليات “التربية الطفولة”
- معلم مساعد في (الكيمياء والفيزياء، والأحياء)، من خريجي كليات التربية، وتخصصات (علم النفس).
- معلم مساعد في الحاسب الآلي، من خريجي كليات التربية في تخصصات (حاسب آلي – تكنولوجيا التعليم – تكنولوجيا التعليم التربوي).
- ويُعين أيضا خريجي كليات العلوم، والهندسة شعبة حاسب آلي، وكليات الحاسبات ونظم المعلومات، وكذلك خريجي المؤهلات العليا الأخرى المتخصصة في الحاسب الآلي .
شروط التقديم في مسابقة الأزهر الشريف
وتأتي شروط التقديم في مسابقة الازهر الشريف من المعدلات العليا على محركات البحث ليستطيع المقتدمين والباحثين عن الوظائف من معرفة الشروط بعناية قبل تقديم أوراقهم وهي كالتالي:
- يتطلب ألا يزيد السن عن 40 عامًا وقت الإعلان.
- أن يجتاز المتقدم كافة الاختبارات التحريرية والشفهية والمقابلة الشخصية.
- ألا يقل التقدير العام عن جيد.
- الأولوية في التعيين لأبناء المراكز المطلوب شغلها كما هو مبين بالإعلان الخاص بالأزهر الشريف، ثم باقي المراكز الأخرى على مستوى المحافظة.
- لا يحق للمتدقم طلب النقل إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ استلامه العمل.
- التقدم لشغل الوظائف يكون وفق النطاق الجغرافي الوارد ذكره بالإعلان، ويتم التأكد من ذلك من خلال بطاقة الرقم القومي.
- يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقديم لشغل الوظائف المعلن عنها.
- أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية وقت التقدم لأداء الاختبارات.
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