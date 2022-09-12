السفير المصري في واجادوجو يستقبل الطلاب البوركينيين المقبولين في المنح الدراسية المقدمة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 12 سبتمبر 2022 10:31 صباحاً - استقبل السفير إبراهيم عبد العظيم الخولي، سفير جمهورية مصر العربية في واجادوجو، بمقر السفارة المصرية، الطلاب البوركينيين المقبولين في المنح الدراسية المقدمة من الأزهر الشريف. هذا، وتشمل المنح المقدمة للطلاب فرصة الدراسة من المرحلة الثانوية وحتى الانتهاء من دراسة درجة الدكتوراة في جامعة الأزهر للراغبين في ذلك.

وتجدر الإشارة إلي أن أول طالب بوركيني درس بالأزهر تخرج عام 1969، في حين يقوم الأزهر الشريف بإيفاد بعثة أزهرية مقيمة للتدريس في بوركينا فاسو علي التوازي مع تقديم عدد من المنح الدراسية سنوياً للطلبة البوركينيين بهدف إتاحة الفرصة لتعلم اللغة العربية والنهج الإسلامي الصحيح والمعتدل في جميع التخصصات الشرعية.