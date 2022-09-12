انت الان تتابع خبر عاجل ورسيما – الإعلان عن موعد وجدول صرف معاشات أكتوبر 2022 والزيادة الجديدة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من أصحاب المعاشات في مختلف أنحاء الجمهورية في معرفة جدول وموعد صرف معاشات أكتوبر 2022، لاسيما مع اقترب شهر سبتمبر الجاري أن يبلغ نصفه.

ومن المقرر أن تبدأ عملية صرف معاشات أكتوبر 2022 بداية من يوم اليوم الأول في الشهر الجديد الذي سوف يصادم يوم السبت، حيث سوف تبدأ منافذ الصرف في فتح أبوبها أمام المستفيدين بداية من اليوم التالي وهو الأحد بسبب العطلة الأسبوعية.

وطبقاً للمعتاد سوف تبدأ عملية الصرف للشريحة الأولي من أصحاب المعاشات البالغ عددها 2 مليون و400 ألف قائم بالصرف ومستفيد وتضم كل من يحصل على أقل من 1000 جنيه شهرياً وسوف تستمر عملية الصرف لها لمدة يومين.

ومن المؤكد أنه سوف يتم صرف الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ 13%.