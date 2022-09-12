انت الان تتابع خبر هيئة الأرصاد عن طقس اليوم الأثنين 12 سبتمبر 2022: حر وشبورة مع بعض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه سوف يسود طقس اليوم الأثنين الموافق 12 سبتمبر 2022 حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعا النهار على أن يكون معتدل رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد في ساعات الليل.

وأوضحت هيئة الأرصاد أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية على بعض الطرق الرئيسية والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، صباح اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين 12 سبتمبر 2022:

1- القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة.

2- الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة

3- مطروح العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة.

4- سوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

5- قنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة.

6- أسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.