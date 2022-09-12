انت الان تتابع خبر لمدة 5 ساعات- قطع الكهرباء عن عدد من قري محافظة أسيوط والان مع التفاصيل

موعد قطع الكهرباء في محافظة أسيوط

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة كهرباء في محافظة أسيوط، بيان هام اليوم الأثنين الموافق الثاني عشر من شهر سبتمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن بعض المناطق في المحافظة.

وأكدت شركة كهرباء أسيوط أنه سوف يتم قطع الكهرباء اليوم لمدة تقدر 5 ساعات فقط بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا نفس اليوم بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية والنظافة.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة أسيوط

وحددت شركة كهرباء أسيوطالمناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل قري فزارة ، عرب فزارة ، عزبة مراد ، النزالي ، ابوخليل ، بني زيد ، بني يحيى غرب ، بني قرة غرب ، بوق