انت الان تتابع خبر موعد صرف تكافل وكرامة.. التضامن تبشر أكثر من 4 مليون أسرة : أيام الجيوب هتتملي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حددت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي موعد صرف تكافل وكرامة لجميع المستفيدين في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأكدت القباج في تصريحات لها خلال الدقائق الماضية أن منافذ الصرف المختلفة والمنتشرة بكافة المناطق سوف تبدأ عملية صرف المعاشات الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة بداية من الخميس القادم الموافق 15 سبتمبر الجاري وسوف تستمر عملية الصرف حتي نهاية الشهر.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن عدد المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة يقدر بحوالي 5 ملايين أسرة مصرية ، ويكون الصرف لها بداية من اليوم الـ 15 من كل شهر ميلادي.

الأوراق المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة2022:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

2- قسيمة الزواج وشهادة الميلاد للأطفال.

3- صورة من بطاقة التموين.

4- قيد مدرسي لجميع أطفال الأسرة.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة 2022:

1- العمر لا يقل عن 21 عام.

2- الدخل الشهري لا يزيد عن 400 جنية شهرياً.

3- عدم التسجيل في هيئة التأمينات الاجتماعية.

4- الإقامة في مصر أثناء الحصول على المعاش