عاجل.. مصاريف المدارس التجريبية 2023.. كجي بتبدأ من 1315 جنيهاً مصرياً

مصاريف المدارس التجريبية 2023 لكل المراحل التعليمية
وتعتبر المدارس التجريبية 2022 من أهم وأكثر المدارس التي يدخل فيها الكثير من الطلاب وتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحددت المصاريف المقررة على كل الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وتأتي كما يلي:
حضانة صغرى
– رسوم حكومية 305 جنيهات.
-خدمات لغات 859.103 جنيه.
– نشاط 100 جنيه.
– تطوير تكنولوجي 50 جنيهًا.
– جملة مصروفات بدون كتاب المستوى الرفيع 1314.103 جنيه.
الصف الأول الابتدائي
– رسوم حكومية 305 جنيهات.
– خدمات لغات 550 جنيهًا.
– نشاط 100 جنيه.
– تطوير تكنولوجي 50 جنيهًا.
– جملة مصروفات دون كتاب المستوى الرفيع 1005 جنيهات.
الصف الأول الإعدادي
– رسوم حكومية 205 جنيهات.
-خدمات لغات 600 جنيه.
– نشاط 100 جنيه.
– تطوير تكنولوجي 50 جنيهًا.
– جملة مصروفات دون كتاب المستوى الرفيع 955 جنيهًا.
الصف الأول الثانوي
– رسوم حكومية 520 جنيهًا.
– خدمات لغات 606.452 جنيه.
– نشاط 40 جنيهًا.
– تطوير تكنولوجي 20 جنيهًا.
– جملة مصروفات دون كتب المستوى الرفيع 1186.452 جنيه.
مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2022- 2023
حضانة صغرى
– رسوم حكومية 305 جنيهات.
– خدمات لغات 1772.96 جنيه.
– نشاط 100 جنيه.
– تطوير تكنولوجي 100 جنيه.
– جملة مصروفات بدون كتب المستوى الرفيع 2277.96 جنيه.
الصف الأول الابتدائي
– رسوم حكومية 305 جنيهات.
– خدمات لغات 2216.31 جنيه.
– نشاط 100 جنيه.
– تطوير تكنولوجي 100 جنيه.
– جملة مصروفات بدون كتب المستوى الرفيع 2721.91 جنيه.
الصف الأول الإعدادي
– رسوم حكومية 205 جنيه.
– خدمات لغات 2216.31 جنيه.
– نشاط 100 جنيه.
– تطوير تكنولوجي 100 جنيه.
– جملة مصروفات بدون كتب المستوى الرفيع 2621.3 جنيه.
الصف الأول الثانوي
– رسوم حكومية 520 جنيهًا.
– خدمات لغات 569.75 جنيه.
– نشاط 191 جنيهًا.
– تطوير تكنولوجي 95 جنيهًا.
– جملة مصروفات دون كتب المستوى الرفيع 1375.75 جنيه.