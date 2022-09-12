انت الان تتابع خبر عاجل.. مصاريف المدارس التجريبية 2023.. كجي بتبدأ من 1315 جنيهاً مصرياً والان مع التفاصيل

مصاريف المدارس التجريبية 2023 لكل المراحل التعليمية

رياض - احمد صلاح - بدء جميع أولياء الأمور يبحثون عن مصاريف المدارس التجريبية 2023، وهي من أكثر الأشياء التي تشغل بال الجميع في الوقت الحالي، خاصة مع الاقتراب من بدء العام الدراسي الجديد 2022/2023.

وتعتبر المدارس التجريبية 2022 من أهم وأكثر المدارس التي يدخل فيها الكثير من الطلاب وتابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وحددت المصاريف المقررة على كل الطلاب للعام الدراسي الجديد 2022/2023، وتأتي كما يلي:

حضانة صغرى

– رسوم حكومية 305 جنيهات.

-خدمات لغات 859.103 جنيه.

– نشاط 100 جنيه.

– تطوير تكنولوجي 50 جنيهًا.

– جملة مصروفات بدون كتاب المستوى الرفيع 1314.103 جنيه.

الصف الأول الابتدائي

– رسوم حكومية 305 جنيهات.

– خدمات لغات 550 جنيهًا.

– نشاط 100 جنيه.

– تطوير تكنولوجي 50 جنيهًا.

– جملة مصروفات دون كتاب المستوى الرفيع 1005 جنيهات.

الصف الأول الإعدادي

– رسوم حكومية 205 جنيهات.

-خدمات لغات 600 جنيه.

– نشاط 100 جنيه.

– تطوير تكنولوجي 50 جنيهًا.

– جملة مصروفات دون كتاب المستوى الرفيع 955 جنيهًا.

الصف الأول الثانوي

– رسوم حكومية 520 جنيهًا.

– خدمات لغات 606.452 جنيه.

– نشاط 40 جنيهًا.

– تطوير تكنولوجي 20 جنيهًا.

– جملة مصروفات دون كتب المستوى الرفيع 1186.452 جنيه.

مصروفات المدارس التجريبية المتميزة 2022- 2023

حضانة صغرى

– رسوم حكومية 305 جنيهات.

– خدمات لغات 1772.96 جنيه.

– نشاط 100 جنيه.

– تطوير تكنولوجي 100 جنيه.

– جملة مصروفات بدون كتب المستوى الرفيع 2277.96 جنيه.

الصف الأول الابتدائي

– رسوم حكومية 305 جنيهات.

– خدمات لغات 2216.31 جنيه.

– نشاط 100 جنيه.

– تطوير تكنولوجي 100 جنيه.

– جملة مصروفات بدون كتب المستوى الرفيع 2721.91 جنيه.

الصف الأول الإعدادي

– رسوم حكومية 205 جنيه.

– خدمات لغات 2216.31 جنيه.

– نشاط 100 جنيه.

– تطوير تكنولوجي 100 جنيه.

– جملة مصروفات بدون كتب المستوى الرفيع 2621.3 جنيه.

الصف الأول الثانوي

– رسوم حكومية 520 جنيهًا.

– خدمات لغات 569.75 جنيه.

– نشاط 191 جنيهًا.

– تطوير تكنولوجي 95 جنيهًا.

– جملة مصروفات دون كتب المستوى الرفيع 1375.75 جنيه.