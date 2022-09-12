حقيقة رسوب 600 طالب في اختبارات فني تمريض بجامعة المنصورة.. اعرفوها من هنا

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حقيقة رسوب 600 طالب في اختبارات فني تمريض بجامعة المنصورة

رياض - احمد صلاح - يريد الجميع معرفة حقيقة رسوب 600 طالب في اختبارات فني تمريض بجامعة المنصورة، وهي التي انتشرت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وتعد من أبرز الأشياء التي يريد معرفتها جميع الطلاب.

ونفي القائم بأعمال رئيس جامعة وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية الدكتور محمود المليجي، كل ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول رسوب 600 طالب في معادلة معهد فني تمريض للالتحاق في كلية التمريض، وقال “كلام عار تمامًا من الصحة، والحقيقة أنّه تقدم للاختبارات 1440 طالب ونجح 74 طالب، وهو معدل طبيعي للنجاح”.

اختبارات فني تمريض جامعة المنصورة

وأكد المليجي خلال العديد من التصريحات أن التعامل مع اختبارات المعادلات يتم طبقاً إلى ضوابط وقواعد الأعلى للجامعات الحكومية، ولفت الانتباه إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بخصوصها، وما يتم انتشاره من عدم نجاح أي طالب غير صحيح.