انت الان تتابع خبر توقعات غرق الإسكندرية .. تقرير من الأمم المتحدة يهدد من وقوع كارثة كبري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - عادت توقعات غرق الإسكندرية مرة أخري إلي صدارة محركات البحث خلال الدقائق الماضية، خاصة مع اقتراب فصل الصيف على نهايته خلال الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يبدأ فصل الشتاء بشكل رسمي يوم 21 ديسمبر القادم على كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث تتساقط كميات كبيرة من الأمطار على العديد من المناطق وكنها تكون بكثرة على محافظة الإسكندرية.

توقعات غرق الإسكندرية:

كان رئيس الوزراء البريطاني السابق بروس جونسن قد تحدث في قمة جلاسجو للمناخ عن أن هناك توقعات بغرق الإسكندرية وعدد من المدن الأخري بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر، بسبب ذوبان الجليد وارتفاع درجة حرارة الأرض.

وفي هذا السياق أشار تقرير للجنة الأمم المتحدة حول تغير المناخ أن الإسكندرية تواجه التآكل الذي يمكن أن يمتد ويتوسع بطول الساحل الخاص بها بوتيرة بطيئة، مشيراً أن ذلك قد يؤدي إلي احتمالية غرق المناطق المنخفضة فى الإسكندرية.