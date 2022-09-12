انت الان تتابع خبر وزارة التربية والتعليم 2900 جنيه.. حقيقة صرف منحة لكل أولياء الأمور بسبب غلاء الأسعار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا خلال الدقائق الماضية حول قيام الوزارة بصرف منحة قدرها 2900 جنيهاً مصرياً لكل مواطن دخل أنحاء جمهورية مصر العربية من أجل التشجيع على التعليم وتقليل نسبة الأمية وذلك بعد غلاء الأسعار خلال الفترة الماضية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن هذه المعلومات ليس صحيحة وأنها مجرد إشاعات وليس لها أي أساس نهائياً موضحة أن أحدي وسائل الاحتيال على المواطنين حيث يسعي مروجوا هذه الإشاعات تسجيل أكبر عدد من المواطنين، والاحتيال بهذه البيانات الشخصية.