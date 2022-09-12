عاجل.. حقيقة إلغاء التابلت لطلاب الثانوية العامة.. التعليم وضحت كل حاجة أمام الجميع

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حقيقة إلغاء التابلت لطلاب الثانوية العامة تكشفها وزارة التعليم

رياض - احمد صلاح - قامت وزارة التربية والتعليم بالكشف عن حقيقة إلغاء التابلت لطلاب الثانوية العامة، وهي من الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية على الجروبات التعليمية التي يوجد فيها عدد كبير من طلاب المرحلة الثانوية العامة.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي خلال تصريح حديث له أنه لا صحة لكل ما انتشر حول إلغاء التابلت في المرحلة الثانوية، وأنه سوف يتم العمل على توظيف التابلت في المدارس الثانوية ولا صحة لإلغائه.

وقال الوزير أن تطوير التعليم مستمر ودائم، وأن هذا التطوير هو خطة الدولة ولكن التنفيذ يكون على أرض الواقع، وهو يحتاج إلى إعادة النظر مرة أخري ويجب أن يلمس المواطن الثمار الكاملة للتطوير، وأن التابلت يوفر مواد تعليمية ومصادر معرفية متنوعة لكل الطلاب وقال “لكن سوف نضع له إطار لهذا الأمر كي يغنيهم عن الدروس الخصوصية، هنقوله ده المنهج بتاعك، وده فيديوهات ممكن تلجأ ليها، هنوظف التابلت للاختبارات الشهرية للصف الثالث الثانوي”.