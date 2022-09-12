حقيقة غرق الإسكندرية ومصدات الأمواج في فترة قصيرة.. مصدر كشف كل حاجة

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حقيقة غرق الإسكندرية ومصدات الأمواج في فترة قصيرة يكشفها مصدر

رياض - احمد صلاح - يبحث الجميع في الوقت الحالي عن حقيقة غرق الإسكندرية ومصدات الأمواج في فترة قصيرة، وهو أصبح حديث الجميع وعاد يفرض نفسه من جديد بعد تصريحات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بخصوص نزول مصدات الأمواج التي توجد على شواطئ الإسكندرية تحت الماء أثناء فترة قصيرة، وهذا ما فسره الكثيرين أن هذا يعني غرق المصدات إلا أن إدارة حماية الشواطئ أعلنت حقيقة هذه التصريحات.

واكد أحد المصادر المسؤولة في مشروع حماية الشواطئ بالإسكندرية، أن كل ما قاله محافظ الإسكندرية بخصوص هبوط مصدات أمواج الشواطئ أثناء فترة قصيرة فهمها البعض بشكل خاطئ، وأنه يوجد من اعتقد أن المصدات سوف تغرق بسبب ارتفاع الأمواج، وهذا ما ينتج عنه غرق الإسكندرية من الأمور الغير صحيحة على الإطلاق.

مشروع حماية الشواطئ يمنع غرق الإسكندرية

وقال المصدر أن قصد محافظ الإسكندرية هو نزول هذه المصدات كواحد من الإجراءات التي توجد ضمن مشروع حماية الشواطئ وهو الذي تعمل عليه وزارة الموارد المائية والري، وذلك لمنع سيناريو غرق الإسكندرية، واعتمد المشروع على أن يتم إنشاء حائط بحري بطول 835 متراً باستعمال الكتل الخرسانية بوزن 5 أطنان وأحجار وتكون بتدرجات مختلفة أي أن منها ما سوف يتم وضعه في أسفل البحر، وهو إجراء من الإجراءات الخاصة بالمشروع وليس غرق بفعل الأمواج.