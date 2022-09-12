انت الان تتابع خبر حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد.. التعليم خلاص حسمت الجدل والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - يبحث جميع أولياء الأمور والطلاب حالياً عن حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، وهي من الأخبار التي انتشرت مؤخراً على كل صفحات السوشيال ميديا وتسأل عنها الجميع في الساعات الأخيرة الماضية.

حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد تكشفها التعليم

وقام أحد المصادر المسئولة في وزارة التربية والتعليم بالكشف عن حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائي بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، وأنه لا يوجد له أي أساس من الصحة، وأن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرار في هذا الشأن، والتأكيد أن الوزارة تلتزم بقرارها التي أعلنت عنه في بيان رسمي وهو لا يوجد إلغاء لمرحلة الصف السادس الابتدائي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023

وطبقاً إلى الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، وإن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعاً تقريباً، وتكون كما يلي:

– بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلى الخميس 26 يناير 2023.

– بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.

– بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو.

– بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

– بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

– بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

– يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

– مدة أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .

– مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية.

– أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوع.

– مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير.