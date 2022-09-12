قنصل مصر يستقل الطلاب المصريين الجدد فى جامعة شيكاغو

جدة - نرمين السيد - استقبل السفير الدكتور سامح أبوالعينين قنصل عام مصر فى شيكاجو وولايات وسط الغرب الأمريكى، بمقر القنصلية العامة، مجموعة الطلبة المصريين الجدد القادمين للدراسة فى جامعة شيكاجو، والتى تصنف أكاديميا من أعلى 5 جامعات أمريكية.





وقال السفير أبو العينين، إنه استعرض مع الطلاب، وبمشاركة كافة أعضاء القنصلية، الدور والخدمات والمعاملات القنصلية التى يتم توفيرها وتقديمها للمواطنين وللمقيمين المصريين فى ولايات وسط الغرب الأمريكى، وحرص القنصلية على التواصل الدائم مع أركان الجالية المصرية وتنظيم المناسبات الوطنية والاجتماعية والثقافية والرياضية من أجل تجميع أبناء الجالية وتعزيز روح التعاون وربطهم بالوطن الغالى. وأضاف أنه تبادل الرأى والمشورة مع الشباب المصرى النابه حول أفضل السبل لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من البرنامج العلمى الدراسى الأكاديمى بجامعة شيكاجو، ونقل تجربتهم العملية والعلمية للجامعات المصرية العريقة وطلابها المتميزين لدى العودة بما يحقق صالح مصرنا الحبيبة.

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