مساعدات طبية مصرية تصل تنزانيا

جدة - نرمين السيد - سلَّم السفير محمد جابر أبو الوفا، سفير مصر لدى تنزانيا، مساء أمس الأحد، مساعدات طبية مقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، فى مراسم رسمية بحضور داودى مساسى، رئيس قطاع الأدوية بوزارة الصحة التنزانية، وعدد آخر من المسئولين فى وزارة الصحة التنزانية.





ومن جانبه، وأكد السفير المصرى حرص مصر تعزيز قدرات القطاع الطبى فى تنزانيا، فى ضوء خصوصية العلاقات التى تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا فى هذا الصدد إلى الدعم الذى تقدمه مصر، والذى يهدف إلى مساعدة الحكومة التنزانية على تنفيذ خططها لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لمواطنيها. وكشف السفير المصرى، فى هذا الإطار، المساعدات التى قدمتها مصر لعدد من المستشفيات والمراكز الصحية التنزانية، بالإضافة إلى القوافل الطبية والخبراء والأطباء المصريين الذين تم إيفادهم إلى تنزانيا فى عديد من التخصصات خلال السنوات الماضية، فضلا عن برامج التدريب، وبناء القدرات التى تقدمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية للكوادر الطبية التنزانية. ومن جانبه، وجَّه رئيس قطاع الأدوية بوزارة الصحة التنزانية الشكر والتقدير للقيادة المصرية على المساعدات الطبية التى أرسلتها، والتى تأتى استمراراً للدعم الذى قدمته مصر لقطاع الصحة فى تنزانيا خلال السنوات الأخيرة.

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