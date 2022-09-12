الصحة تعلق على إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء

جدة - نرمين السيد - وأكد عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، ويقدمه الإعلامى عمرو خليل، أنه تم إطلاق الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للغذاء من أجل الوصول إلى تغطية أفضل.
وأوضح، أننا نتحدث عن تحقيق أمن غذائى يشمل استدامة ونوع وكيف وكم يحقق صحة جيدة، مما يحقق رؤية مصر 2030، وكانت الاستراتيجية سلسلة من الالتزامات.
ولفت إلى مشاركة مؤسسات عالمية، للوصول لتغذية تحقق صحة للمواطن المصرى من خلال مكونات غذائية تحقق له الرخاء والرفاهية والصحة الجيدة.
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