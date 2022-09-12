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ختام النشاط الصيفى بـ كنيسة مارجرجس فى بورفؤاد

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مينا أشرف 2022-09-12 01:31 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - حضر الحفل الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، إلى جانب عدد من الكهنة.

وشمل الحفل عديدا من الفقرات وعرض مسرحى بعنوان "تكلم يا رب".. وقد قام الأنبا تادرس بتوزيع جوائز وهدايا قدمتها الكنيسة لأبنائها الذين شاركوا فى الحفل.

وعلى صعيد آخر، افتتح مطران بورسعيد معرض وسائل للايضاح بحضانة سان جورج للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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