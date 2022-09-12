ختام النشاط الصيفى بـ كنيسة مارجرجس فى بورفؤاد

جدة - نرمين السيد - حضر الحفل الأنبا تادرس، مطران إيبارشية بورسعيد وتوابعها، إلى جانب عدد من الكهنة. وشمل الحفل عديدا من الفقرات وعرض مسرحى بعنوان "تكلم يا رب".. وقد قام الأنبا تادرس بتوزيع جوائز وهدايا قدمتها الكنيسة لأبنائها الذين شاركوا فى الحفل. وعلى صعيد آخر، افتتح مطران بورسعيد معرض وسائل للايضاح بحضانة سان جورج للعام الدراسى الجديد 2022 / 2023.

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