تفاصيل درجات الحرارة خلال 6 أيام (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وذكرت الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والغربية ومدن القناة وشمال الصعيد، مشيرة إلى أن الطقس سيكون شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية خلال هذه الفترة حتى الساعة الـ 6 صباحا يوميا على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى.
ولفتت إلى وجود سحب منخفضة ومتوسطة تعمل على تلطيف درجات الحرارة خلال فترات النهار خلال الستة أيام المقبلة.
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