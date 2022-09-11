عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويرصد "دوت الخليج" فى الفيديوجراف التالى، أبرز نقاط الاستراتيجية الوطنية والتى تُعد بمثابة خطوة جادة للنهوض بحقوق الإنسان، حيث إن مصر أصبحت ضمن 39 دولة عضو بالأمم المتحدة أقرت خطط عمل لحقوق الإنسان، كما شهد العام الأول ممارسات إيجابية منها إقرار 4 مشاريع قوانين.

كما شملت القوانين منع زواج الأطفال وحقوق المسنين والعمل، وساهمت الاستراتيجية فى تفعيل لجنة العفو الرئاسة والإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطًا.