الأزهر: السنوات الماضية خير شاهد على الاهتمام بملف الحوار الدينى

جدة - نرمين السيد - وأشار الأزهر الشريف - فى بيان اليوم الأحد - إلى أن العلاقة بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية تميزت بالدفء والمودة، وتبادل الشعور الطيب، والاحترام المتبادل، والمشاطرة فى الأفراح والأحزان على مدار السنوات الماضية، موضحا تنوع الأنشطة الاجتماعية بين الأزهر الشريف والكنيسة المصرية ما بين لقاءات وحوارات ومؤتمرات وندوات وجهود مختلفة فى قضايا وهموم وطنية جمعت كلتا المؤسستين تحت سقف بيت العائلة المصرية، الذى أسسه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ليكون بمثابة القبة التى تجمع الأزهر والكنائس المصرية، بهدف الحفاظ على نسيج وطنى واحد لأبناء مصر، وصيانة الهوية المصرية، ومعالجة المشكلات المجتمعية ومكافحة التعصب والتطرف والكراهية.

ولفت الأزهر إلى أنه على المستوى الدولى، فقد كانت السنوات الماضية خير شاهد على اهتمام الأزهر الشريف بملف الحوار الدينى، حيث دعا الوفود والضيوف من جميع الأديان والثقافات حول العالم ليجتمعوا فى حصن الأزهر الشريف لتعزيز هذا الملف، ولاستثماره فى حل الأزمات التى تواجه العالم شرقا وغربا.

ونوه الأزهر بأن جهود الأزهر لم تتوقف على استقبال الوفود وزعماء الأديان، بل سارع إلى تدشين مؤتمرات عالمية مع قيادات وأعضاء ينتسبون إلى ديانات ومذاهب مختلفة، داعيا فى مؤتمره العالمى "من أجل القدس" جميع الأطراف من جميع الأديان والمذاهب للتحاور حول هذه القضية الإنسانية، وكان من بين الحضور والمشاركين رجال دين مسيحيون ويهود من جميع أنحاء العالم.

وأوضح أنه كان من أبرز المؤتمرات التى تعبر عن دور الأزهر فى تفعيل قضية الحوار، المؤتمر العالمى الحاشد تحت عنوان "الإسلام والغرب: تنوع وتكامل"، حيث دعا الأزهر الشريف ممثلين عن ثقافات وأديان ومذاهب متنوعة حول العالم، ورجال فكر وسياسة وقانون، وممثلين عن حكومات أوروبية وآسيوية وإفريقية، للحوار وتبادل الحديث حول تعزيز العلاقات بين الأديان والأمم، وربط الجسور وهدم الفجوات، من أجل مستقبل أكثر سلما وأمنا لعالمنا.

وبين الأزهر الشريف أنه كان من أبرز الحوارات التى عقدها فى إطار ملف حوار الأديان، هو ملف الأزهر والفاتيكان، حيث شهدت الفترة الأخيرة علاقة طيبة وغير مسبوقة بين مؤسسة الأزهر ومؤسسة الفاتيكان، نتجت عنها قمم ثنائية، ترأسها فضيلة الإمام وقداسة البابا فرنسيس، وتحدث العالم أجمع عن أثرها الإيجابى فى تحقيق السلم والأمن للعالم شرقا وغربا.

وأضاف أن هذه العلاقات أسفرت عن تبادل الزيارات بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وكانت إحدى الزيارتين فى روما، والثانية فى القاهرة داخل الأزهر الشريف، ثم الثالثة وهو اللقاء الأبرز الذى شغل العالم أجمع، ولا يزال أثره ودوره يتردد صداه فى الإعلام والجامعات والمحافل الدولية، لما له من دور إيجابى فى تعزيز السلم والأمن، ونشر ثقافة الحوار بين الثقافات المختلفة، حيث شهد هذا اللقاء توقيعا لوثيقة الأخوة الإنسانية التى تدعو جميع الشعوب من جميع الثقافات والأديان والمذاهب إلى تبنى ثقافة الحوار وتعزيز العلاقات ونبذ العنف وبناء الجسور وسد الفجوات.

وبشأن جولات الإمام الطيب إلى العديد من دول العالم، أكد الأزهر أنها شهدت تطورا كبيرا فى مسار الحوار بين الأديان، حيث جاب فضيلته العالم شرقا وغربا، لم ينته من زيارة إلا وقد أعد لما بعدها فى دولة أخرى، يدافع عن قضايا وينهى أزمات، والقاسم المشترك بين هذه الجولات هو الحوار ونشر السلام وتصحيح الأفكار المتطرفة والحفاظ على المجتمعات وبناء الإنسان أيا كان دينه أو معتقده.

وأوضح الأزهر الشريف أنه شارك فى مؤتمرات وفعاليات تعزز من قيمة الحوار مع الآخر فى دول بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول غربا وشرقا.

وفى إطار جولات الحوار بين الشرق والغرب التى أطلق مبادرتها الإمام الأكبر قبل عدة سنوات، بهدف مد جسور الحوار والتعاون بين الشرق والغرب، تم الاتفاق بين الأزهر وأسقفية كانتربرى فى أبوظبى بدولة الإمارات على عقد منتدى "شباب صناع السلام"، يقوده نخبة من الشباب، أصحاب المبادرات الخلاقة، لتنسيق الجهود وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المعاصرة، كالمواطنة والسلام ومواجهة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة التعايش المشترك والاندماج، وكيفية المشاركة فى صناعة المستقبل الذى يأملونه.

وأكد الأزهر الشريف حرص فضيلة الإمام الأكبر على توطيد علاقته مع مجلس الكنائس العالمى ومجلس كنائس الشرق الأوسط، من خلال عقد مؤتمرات ولقاءات دولية مشتركة لمناقشة تعزيز مبادرات حوار الأديان، وتأصيل مبدأ المواطنة وما يترتب عليها من حقوق وواجبات، والحد من استخدام مصطلح الأقليات، ومن أبرز تلك اللقاءات، الملتقى الدولى الأول للشباب المسيحى والمسلم، الذى عقده الأزهر الشريف بالتعاون مع مجلس الكنائس العالمى، فى أغسطس 2016، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث شارك فى الملتقى 40 شابا وفتاة تحت سن 30 عاما، من الأزهر الشريف ومجلس الكنائس العالمى، يمثلون 15 جنسية مختلفة، من أوروبا وإفريقيا ودول الشرق الأوسط، ناقشوا على مدى ثلاثة أيام، دور الأديان فى بناء السلام ومواجهة التطرف والإرهاب، وذلك من خلال مجموعة محاضرات وورش عمل لوضع أسس حقيقية لمشاركة شبابية فعالة فى بناء السلام، وتسليط الضوء على قيم المواطنة والتعايش المشترك، وآليات تفعيل مشاركة الشباب المجتمعية وبناء عدالة اجتماعية فى مجتمعاتهم، ودور المؤسسات الدينية فى بناء السلام، إضافة إلى الخطاب الدينى وأثره فى خلق التوتر والعنف أو الوفاق والسلام.

وفى مطلع سبتمبر الجارى، نظم مجلس حكماء المسلمين، الذى يترأسه فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورشة عمل للحوار بين الأديان، تحت عنوان: "الأخوة الإنسانية وتعزيز السلام فى المجتمعات"، وذلك خلال انعقاد الدورة الحادية عشرة لجمعية مجلس الكنائس العالمى المنعقدة فى مدينة كارلسروه بألمانيا، والتى تعد من أكثر التجمعات المسيحية السنوية تنوعا فى العالم، بحضور أكثر من 4000 مشارك، وذلك فى إطار جهوده لنشر قيم الحوار والتعايش المشترك.