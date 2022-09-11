أخبار مصرية

مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثانى من الحركة القضائية

0 نشر
0 تبليغ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 10:29 مساءً - أعتمد مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بجلسته اليوم الأحد الجزء الثاني من الحركة القضائية بشأن التعيين في وظائف من الفئتين أ و ب والقضاة بالمحاكم الابتدائية  ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاة والنيابة العامة في تلك الوظائف .

 

وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم.

 

ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة بمجلس القضاء الأعلى فى تلقى الاعتراضات والتظلمات على الحركة اعتبار من غدا الاثنين.

 

 

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا