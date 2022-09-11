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مجلس القضاء الأعلى يعتمد الجزء الثانى من الحركة القضائية

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 10:28 مساءً - أعتمد مجلس القضاء الاعلى برئاسة المستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى بجلسته اليوم الأحد الجزء الثاني من الحركة القضائية بشأن التعيين في وظائف من الفئتين أ و ب والقضاة بالمحاكم الابتدائية ومن في درجاتهم وتنقلاتهم والتبادل بين القضاة والنيابة العامة في تلك الوظائف .

وقد راعت الحركة قانون السلطة القضائية وقواعد مجلس القضاء الأعلى والظروف الاجتماعية والمرضية لرجال القضاء ورغباتهم.

ومن المقرر أن تبدأ الأمانة العامة بمجلس القضاء الأعلى فى تلقى الاعتراضات والتظلمات على الحركة اعتبار من غدا الاثنين.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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