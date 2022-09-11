متحدث الحكومة: الانتهاء من تجهيزات مؤتمر المناخ كوب 27 نهاية سبتمبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 10:28 مساءً - قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء يتفقد كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالإجراءات التنظيمية لمؤتمر المناخ فى شرم الشيخ خلال يومين، حيث أن الهدف والرسالة أن مصر مقبلة على استضافة أهم فاعلية عالمية ينتظرها العالم لأنها تناقش قضية هى الأخطر التى تواجه كوكب الأرض وهى التغيرات المناخية وتداعياتها السلبية التى ضربت معظم دول العالم.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال برنامج الحياة اليوم، المذاع على قناة الحياة، أنه كانت هناك خسائر بشرية ومادية كبيرتين بسبب التغيرات المناخية، ومن خلال هذا يتبين لنا أن مصر مقبلة على استقبال الحدث الأهم والأكبر الذى يحاول أن يضع علاجا عالميا لهذه الظاهرة التى تهدد كوكب الأرض.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن العديد من الدول التى تضع التغيرات المناخية من أبرز أولوياتها، لذلك خصص رئيس الوزراء يومين كاملين لمتابعة كل ما يتعلق بالتجهيزات الخاصة لمؤتمر المناخ، خاصة أن مصر ليست حديثة العهد فى استضافة هذه الأحداث وإن كان هذا الحدث الأكبر، ورئيس الوزراء راجع كل ما يتعلق باستضافة المؤتمر.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه فى نهاية شهر سبتمبر سنكون انتهينا من معظم التجهيزات الخاصة باستضافة مؤتمر المناخ، وفى أكتوبر إجراءات تجريبية لتفادى اى ملاحظات أو أشياء مستجدة فى فعاليات المؤتمر الذى سيبدأ فى 6 نوفمبر المقبل، وهذا المؤتمر سيكون هو الأكبر من حيث المشاركة وهذا يعكس ثقة من جانب المشاركين، خاصة أن مصر طرف محايد فى كل الأزمات وموضع ثقة.