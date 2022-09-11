جدة - نرمين السيد - قدَّم وكيل الأزهر الشريف محمد الضوينى، العزاء فى وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، فى مقر السفارة البريطانية، حيث كان فى استقباله السفير البريطانى لدى القاهرة جاريث بايلى، وأعضاء السفارة.





ونقل وكيل الأزهر - وفق بيان اليوم الأحد - خالص تعازى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، لأعضاء السفارة البريطانية، وصادق مواساته للعائلة المالكة وشعب المملكة المتحدة، مؤكدًا عمق العلاقة التى تربط الأزهر بالمملكة المتحدة والتى ترسخت من خلال التبادل العلمى سواء على مستوى الأساتذة والباحثين أو الطلاب. وأعرب وكيل الأزهر عن خالص تمنيات فضيلة الإمام الأكبر لملك بريطانيا الجديد تشارلز الثالث بمزيد من الصحة والعافية، وتحقيق النجاحات على مختلف المستويات، ودوام التوفيق والسداد، لمواصلة مسيرة التطور والنماء التى تشهدها المملكة المتحدة، مؤكدًا استمرار الأزهر فى تعزيز التفاهم والتعاون مع المملكة المتحدة، والتوسع فى حجم التبادل العلمى المشترك.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل الأزهر يقدم واجب العزاء فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.