وزارة السياحة والآثار تتسلم تمثالين أثريين تم استردادهما من بلجيكا

جدة - نرمين السيد - سلم السفير عمر سليم، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، اليوم بمقر ديوان وزارة الخارجية القطعتين الأثريتين اللتين تم خروجهما من مصر بصورة غير مشروعة، إلى لجنة من وزارة السياحة والآثار، بحضور شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة وبحضور ممثل عن وزارة الداخلية.





والقطعتان اللتان تم تسليمهما اليوم - بحسب بيان صادر عن وزارة السياحة - عبارة عن تمثال من الخشب الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة من عصر الدولة القديمة، وتمثال آخر صغير من "الأوشابتى" المصنوع من الخشب من العصر المتأخر.

وتعود أحداث استرداد هذين التمثالين إلى عام 2016 عندما قامت السلطات البلجيكية بضبط التمثالين فى معرض لبيع القطع الأثرية فى بلجيكا وأثبتت التحقيقات أن مالك المعرض لا يملك أوراقا أو مستندات ملكية للقطعتين الأثريتين.

وقد قامت وزارة الخارجية بالتنسيق الكامل مع إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام ووزارة السياحة والآثار بجهد متواصل حيث تم إرسال طلب مساعدة قضائية إلى السلطات البلجيكية فى هذا الشأن حتى تم استصدار قرار قضائى بعودة التمثالين إلى الحكومة المصرية وتم تسليمهما إلى السفارة المصرية ببلجيكا خلال عام 2021 وعودتها إلى أرض الوطن وتسليمهما لوزارة السياحة والآثار اليوم بمقر وزارة الخارجية.

يأتى ذلك فى إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضارى، والدور الذى تضطلع به وزارتى الخارجية والسياحة والآثار ومكتب النائب العام فى مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، واستمراراً للجهود المتواصلة التى تقوم بها السفارة المصرية فى بروكسل مع دور العرض والسلطات البلجيكية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التى خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.