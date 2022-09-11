عاجل- بيان مهم من «التعليم العالى» حول نتائج المرحلة الثالثة للتنسيق

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022؛ لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





تلقى مكتب التنسيق، رغبات طلاب المرحلة الثالثة، وشملت بقية الطلاب الناجحين من الدور الأول وكذلك الطلاب المُتخلفين عن التقدم من المرحلتين الأولى والثانية بالإضافة إلى الطلاب الناجحين فى الدور الثانى، عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت خلال الفترة من يوم السبت الموافق 3-9-2022 حتى يوم الجمعة الموافق 9-9-2022.

وبحسب بيان لوزارة التعليم العالى، تم الانتهاء من عمليات المراجعة وترشيح الطلاب وستكون النتائج متاحة أمام الطلاب صباح الغد على موقع التنسيق الإلكترونى: https://tansik.digital.gov.eg

وأنهى مكتب التنسيق أعماله فى المواعيد المُحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثالثة على النحو التالى:-

عدد الطلاب المُتقدمين للشعب العلمية: 106436.

عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية: 89751.

الإجمالى: 196187.

عدد الطلاب المُرشحين فى المرحلة الثالثة:

كليات جامعية من الشعبة العلمية: 41926.

كليات جامعية من الشعبة الأدبية: 22815.

الإجمالى: 64741.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة العلمية: 60904.

معاهد تابعة للوزارة من الشعبة الأدبية: 65204.

الإجمالى: 126108.

إجمالى عدد الطلاب المُرشحين من الشعب العلمية: 102830.

إجمالى عدد الطلاب المُرشحين من الشعبة الأدبية: 88019.

إجمالى عدد الطلاب المُرشحين من الشعبتين: 190849.

وبذلك يكون عدد الطلاب الذين تم ترشيحهم على الكليات والمعاهد من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد لهذا العام 2022 وبلغ "579612" طالب وطالبة.

حالات استنفاد الرغبات

استنفد 3606 طلاب وطالبة من القسم العلمى وعدد 1732 طالبا وطالبة من القسم الأدبى، وذلك لتضمينهم رغبات لكليات ومعاهد لا تتناسب مع مجموع درجاتهم، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكترونى لهم لإبداء رغبات جديدة تتماشى مع الحد الأدنى المعلن عنه.

مرحلة تقليل الاغتراب

تيسيرًا على الطلاب، سيتم فتح مرحلة تقليل الاغتراب أمام الطلاب المُرشحين فى المرحلة الثالثة وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المُناظر وغير المُناظر، وفى حدود النسبة المُقررة 10% وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 13-9-2022 حتى يوم السبت الموافق 17-9-2022 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى على شبكة الإنترنت وفقًا للشروط والقواعد المُنظمة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات فى هذا الشأن والمُتضمنة ما يلى:-

• التحويل المُناظر يكون فى حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافى.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكترونى فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها "مثل اجتياز اختبار القدرات".

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب فى شهادة الثانوية العامة.

ثانيًا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يُسمح للطالب الذى تم ترشيحه فى عملية التنسيق إلى إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل إلى معهد أخر فى ذات التخصص أو تخصص آخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المُعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.