بحضور المحافظ.. تكريم أوائل الثانوية العامة فى القاهرة (صور)

جدة - نرمين السيد - شهد خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الاحتفال الذى أقامته مديرية التربية والتعليم بمدرسة فاطمة عنان بالقاهرة الجديدة، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، لتكريم أوائل الثانوية العامة بإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.





شمل التكريم 52 طالبا وطالبة من بينهم 12 طالبا وطالبة من ذوى الهمم، ومنح مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة خلال الحفل درع المجلس لمحافظ القاهرة تكريما له. شهد الاحتفال الدكتور سيد حُزين مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

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