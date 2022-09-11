معارض أهلا مدارس.. ما تشيلش هم (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، أن معرض "أهلا مدارس-2022" يطرح جميع المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسى للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تتراوح من 30% إلى 50% مع التركيز على المنتج المصرى.





ويوضح الإنفوجراف التالى تفاصيل المعرض: ولفت إلى أن المعرض يهدف إلى تعميق الصناعات المحلية، وتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، والمنتجات الغذائية التى يحتاجها الطالب، وتخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية.

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