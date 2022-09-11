تعليم الوادى الجديد: بدء اختبارات القبول بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية

جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد الدكتور جمال حسن بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية من إداراتى الخارجة وباريس التعليميتين، حيث انطلقت الاختبارات بمقر معامل الحاسب الآلى ومعامل التطوير بديوان عام المديرية لضمان اختبار المتقدمين بكل شفافية.





وأكد وكيل وزارة التعليم -فى تصريح، اليوم الأحد - بدء اختبارات القبول للطلاب المتقدمين للالتحاق بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية من إدارات الداخلة والفرافرة وبلاط، غدا الإثنين، بمقر معامل الحاسب الآلى ومعامل التطوير التكنولوجى بإدارة الداخلة التعليمية.

وقال إن مدرسة التكنولوجيا التطبيقية أنشئت لأول مرة بالمحافظة وتستقبل الدارسين للعام الأول وتم إنشاؤها فى ظل التنسيق بين وزارتى التربية والتعليم والاتصالات، وتقدم للالتحاق بها 613 طالبا من أبناء المحافظة الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وتم التشديد على ضرورة الالتزام التام بالمواعيد المحددة للاختبارات ومنع التكدس لضمان سلامة الطلاب والمعلمين.

وفى سياق متصل.. أكد استمرار فعاليات البرنامج التدريبى لمنح شهادة الصلاحية للترقى فى وظائف المعلمين بمحافظة الوادى الجديد، حيث يجرى تدريب أعضاء هيئة التعليم على برنامجين تدريبيين أحدهما بعنوان "دعم مهارات المعلمين فى تنمية الوعى الطلابى بالتغيرات المناخية فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، بينما البرنامج الثانى بعنوان "تفعيل دور مدير المدرسة لتنمية الوعى بالتغيرات المناخية وتعزيز الممارسات الصحيحة لدى الطلاب فى ضوء متطلبات التنمية المستدامة"، وتأتى هذه البرامج التدريبية اتساقا مع استضافة مصر للدورة الـ 27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ، خلال الفترة من 7 حتى الـ 18 من نوفمبر لعام 2022 بمدينة شرم الشيخ.