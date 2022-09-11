جدة - نرمين السيد - قال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالبحيرة فتحى مرسى، إن السلع بالمعرض السنوى لمستلزمات المدارس "أهلا مدارس"، الذى نظمته الغرفة بالمحافظة أرخص عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة من 20% إلى 25% وتناسبها مع كافة الأذواق ومختلف مستويات الدخول.





جاء ذلك خلال افتتاح، اليوم الأحد، معرض "أهلا مدارس"، الذى نظمته الغرفة التجارية بالمحافظة، بالتعاون مع محافظة البحيرة ومديرية التموين، بأرض المعارض أمام سينما النصر بمدينة دمنهور؛ وذلك فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسى الجديد، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور ومحدودى الدخل والتيسير عليهم. وأضاف مرسى أن الغرفة التجارية قامت بتنظيم هذا المعرض لتوفير السلع والمستلزمات المدرسية ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية. من جانبهم.. أشاد عدد من المواطنين بالمعرض، مطالبين بتنظيم وإقامة معارض مماثلة بكافة المدن والمراكز؛ للتيسير عن كاهل المواطنين، ومد فترة إقامة المعرض. يذكر أنه تشارك فى المعرض كبرى الأجنحة بمصانع الزى المدرسى وشركات الأدوات ومستلزمات المدارس والأحذية والزى المدرسى والشنط والأدوات المكتبية؛ ويتم البيع بأسعار اقتصادية وتنافسية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح معرض «أهلا مدارس» لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار اقتصادية بدمنهور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.