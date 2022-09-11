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بدء تسجيل رغبات الناجحين فى الدور الثاني بالشهادة الثانوية الأزهرية غدا

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 سبتمبر 2022 07:27 مساءً - أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أنه وفقًا لتوجيهات الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير أعمال رئيس الجامعة، تقرر فتح باب تنسيق الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني بداية من غدٍ الاثنين ولمدة خمسة أيام، تنتهي الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر 2022م. 

 

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب المشرف العام على مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر، أنه متاح التسجيل خلال تلك الفترة أمام الطلاب والطالبات الناجحين في الدور الثاني في الشهادة الثانوية الأزهرية بجميع أقسامها الثلاثة: (العلمي- الأدبي -الشعبة الإسلامية)، مشيرا إلى أنه بجانب ذلك فإن التسجيل متاح للطلاب والطالبات الناجحين في الدور الأول وتخلفوا عن التسجيل في المرحلة الأولى.

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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